هجرة السليمانية:أكثر من 36 الف عائلة نازحة عادت من المحافظة لمناطق سكناها

2019/03/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير دائرة الهجرة في السليمانية محمد الحسيني، الخميس، عن بلوغ عدد العوائل النازحة العائدة الى مناطقها 36 الف عائلة، مشيرا الى ان ملف العودة مستمر لكن بوتيرة بطيئة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “وزارة الهجرة مستمرة بتسهيل عودة العوائل النازحة الراغبة بالعودة لمناطقهم التي ارجاع الخدمات إليها”.وأضاف ان “عدد العوائل العائدة […]

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