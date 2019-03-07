نفط ميسان يهزم البيشمركة في دوري الطائرة الممتاز

2019/03/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … حقق فريق نفط ميسان، فوزاً ثميناً على نظيره البيشمركة ضمن لقاءات الدوري العراقي الممتاو لكرة الطائرة، اليوم الخميس.وهزم نفط ميسان ضيفه البيشمركة بثلاثة اشواط مقابل شوطين في مباراة دراماتيكة احتضنتها قاعة الشهيد وسام عريبي في محافظة ميسان، محققاً الفوز الخامس على التوالي في الدوري الممتاز.وجاءت نتائج اشواط المباراة كالتالي : […]

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