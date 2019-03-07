لأول مرة.. 36 دولة بمجلس حقوق الإنسان توبخ السعودية

2019/03/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقعت 36 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، الخميس، بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان، يوبخ السعودية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه المملكة انتقادات حادة بسبب القمع والانتهاكات.وقالت وكالة رويترز إنها المرة الأولى منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في 2006 التي تتعرض فيها السعودية للتوبيخ، وسيتلى […]

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