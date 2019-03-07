حقوق الانسان في البصرة يعلن حصيلة احداث تظاهرات اليوم: اعتقالات واصابات

2019/03/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، الخميس، حصيلة الاحداث التي رافقت التظاهرات التي خرجت قرب مبنى الحكومة المحلية اليوم.

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