مسرور بارزاني: الأرضية مواتية للاستثمار في إقليم كوردستان

2019/03/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎استقبل مسرور بارزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الخميس، الدكتور طارق محمد الحموري، وزير الصناعة والتجارة للاردن والوفد المرافق له.

‎خلال اللقاء الذي حضره منتصر عقلة سفير الأردن لدى العراق، وهيثم أبو فول، القنصل العام للأردن لدى أربيل، وعدد من المسؤولين والمستشارين، جرى بحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة بشكل، عام إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية في مختلف المجالات.

‎من جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة الأردني عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لمسرور بارزاني في رئاسة الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، داعياً بالمزيد من التقدم لإقليم كوردستان.

‎بدوره أشار مسرور بارزاني إلى العلاقات العريقة التي تربط شعبي كوردستان والأردن، وثمّن دور الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية في ديمومة هذه العلاقات وتعزيزها على جميع الأصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكد أن الأرضية مواتية في إقليم كوردستان مواتية للاستثمار من قبل الشركات الاردنية والمشاركة في إعمار كوردستان.

‎هذا وقد كانت مساعي استكمال الكابنية الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان حديث محور آخر من اللقاء.





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