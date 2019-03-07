الرئيس بارزاني يبحث مع وفد حكومي أردني تطوير العلاقات الثنائية

2019/03/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً حكومياً أردنياً ضم الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة، ومنتظر عقله، سفير المملكة الأردنية لدى العراق، وهيثم أبو الفول قنصل الأردن لدى أربيل، وعدد من المستشارين في السفارة الأرنية في العراق.

خلال اللقاء نقل وزير التجارة والصناعة الأردني تحيات الملك عبد الله، ملك الأردن إلى الرئيس بارزاني، وأشار إلى العلاقات التاريخية بين الجانبين، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية.



كما أشاد بالاستقرار الأمني والتعايش بين المكونات في كوردستان، واصفاً الأمرين بالعاملان المساعدان للتقدم وضمان المستقبل الجيد، وفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني، طالعته (باسنيوز).

من جانبه أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لملك الأردن، واصفاً إياه بالصديق والأخ، كما عبر عن تقديره لمواقفه تجاه شعب كوردستان.

وفي ذات اللقاء، جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وسبل مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى بحث تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية.





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