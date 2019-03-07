وفد عسكري من قطر يبحث

2019/03/07 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تتواصل الأزمة الخليجية، شاركت قطر في الاجتماع الثامن عشر لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة في الرياض.

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