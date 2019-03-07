سيناتور روسي: يجب إعادة نحو 400 طفل روسي من المخيمات السورية إلى وطنهم

2019/03/07 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مفوض الرئيس الشيشاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، زياد سبسبي، اليوم الخميس، أن هناك نحو 400 طفل روسي في مخيمات اللاجئين في سوريا، ويجب إعادتهم إلى الوطن قبل نقلهم إلى العراق.

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