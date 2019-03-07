ابنة مايكل جاكسون ترد على فيلم وثائقي اتهم والدها بالاعتداء جنسيا على أطفال

2019/03/07 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على الفيلم الوثائقي الجديد، الذي يتناول شهادات من ضحايا زعم أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من والدها.

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