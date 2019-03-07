المحمداوي يطالب المالية بصرف مخصصات الخطورة لموظفي المنافذ الحدودية

2019/03/07 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، الخميس، وزارة المالية بصرف مخصصات الخطورة لموظفي هيئة المنافذ الحدودية، مبيناً ان اجراء الوزارة يعد خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (61) خلال جلسته الاعتيادية السابعة لسنة 2018 والذي منح بموجبه موظفي هيئة المنافذ مخصصات خطورة 50%.وقال المحمداوي بحسب بيان اورده مكتبه الاعلامي وتلقته /المعلومة/، “سأعمل […]

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