2019/03/07 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wQainQ_TRqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متابعون : الفصل التشريعي الثاني ربما سيشهد حسم ملفها بشرط تجاوز الكتل خلافاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متابعون : الفصل التشريعي الثاني ربما سيشهد حسم ملفها بشرط تجاوز الكتل خلافاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).