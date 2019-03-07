القبض على مسؤول تموين داعش في هيت

2019/03/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول التموين ومخازن الوقود لداعش قبل التحرير بكمين محكم.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء 29 من القبض على مسؤول التموين ومخازن الوقود لداعش قبل التحرير بعد الايقاع به بكمين محكم نصب له في قضاء هيت بالانبار” .واضافت ان “الارهابي عمل عنصرا امنيا مكلفا بنقل المعلومات الى ابن عمه الذي كان يشغل منصب امير في المنطقة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب” .





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