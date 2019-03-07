الهند:قتيل وعشرات الجرحى بتفجير في كشمير

2019/03/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت الشرطة الهندية مقتل شخص واصابة 32 اخرين بانفجار قنبلة يدوية اليوم الخميس داخل محطة حافلات في مدينة جامو الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وأعلن قائد شرطة جامو، إم كي سينخا، للصحفيين أن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم، وهو هندي مقيم في كشمير ينتمي إلى جماعة “حزب المجاهدين” قدم إلى جامو أمس وحاول العودة إلى كشمير بعد تنفيذ الاعتداء.

ويأتي هجوم اليوم بعد أسابيع من مقتل 40 عنصرا على الأقل من أجهزة الأمن الهندية جراء تفجير انتحاري دموي تبنته جماعة “جيش محمد” المتشددة والتي تتخذ من باكستان مقرا لها، وهو ما كاد يشعل حربا بين البلدين.

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