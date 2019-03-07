الاتحاد الآسيوي يؤجل قراره النهائي للحارس فهد طالب بخصوص المنشطات

2019/03/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لاعلام القوة الجوية، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "عقدت مساء اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، جلسة الاستماع إلى حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي القوة الجوية فهد طالب، وذلك بخصوص تناول حبوب التنحيف والتي تم أثرها أيقاف الحارس بكانون الثاني من العام الماضي بالإضافة إلى زميله في الفريق أمجد راضي".



وذكر المصري " نصر الدين عزام" عضو الاتحاد الدولي لمحامين كرة القدم و محاضر قانون الرياضة لدى مركز الدراسات الدولية الرياضي بسويسرا : " لقد تم اليوم جلسة الحارس فهد طالب في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستماع اليه بخصوص التهمة الموجه اليه بتناول المنشطات بالفحص الذي أجري خلال نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين القوة الجوية والتين أسير التركمنستاني بالسابع والعشرون من تشرين الأول لعام 2018.



وقال المحامي المكلف بالدفاع عن الحارس فهد طالب في حديثه: " لقد قدمنا كافة الدلائل والحقائق التي تثبت عدم تناول الحارس للمنشطات إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، لكونه حارس دولي وخضع من قبل للعديد من الفحوصات الطبية لكشف المنشطات، ولم يثبت أي شيء، وأن الحارس قد تناول حبوب التنحيف، وهو لا يعلم مدى خطورتها وتأثيرها على سلامة القلب.وأضاف المحامي عزام : " الجلسة كانت مطولة واستمرت لسبع ساعات، وواثقون من الخروج بعقوبة مخففة على الحارس وليست عقوبة كبيرة، والقرار سيصدر على أقل تقدير الأسبوع المقبل.وبين" مهما كان القرار النهائي، سيتم استئناف القرار مرة أخرى لتخفيف العقوبة، لكي يتم انهاء الايقاف عن الحارس والعودة من جديد للملاعب.يشار إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستستمع يوم غد الجمعة إلى اللاعب امجد راضي لذات الموضوع أيضاً.انتهى

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