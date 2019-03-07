السلطتان القضائية والتشريعية تبحثان فرض القانون من دون استثناءات

2019/03/07 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث نائب رئيس مجلس النواب بشر حداد مع رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان الأعلى أهمية التعاون المشترك بين السلطات الثلاث لتعزيز الأمن والإستقرار، فضلا عن فرض القانون من دون استثناءات.

وذكر بيان لمكتب حداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "نائب رئيس مجلس النواب العراقي زار اليوم الخميس مقر مجلس القضاء الأعلى، وكان في اِستقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك، وفرض سلطة القانون على الجميع دون إستثناء ، وتقديم الخدمات للمواطنين في عموم مناطق البلاد وتكثيف الجهود لمحاربة الفساد وتثبيت الإستقرار في المجتمع بشكل عام".وأكد الاجتماع على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات الثلاث {التشريعية، والتنفيذية، والقضائية} وإستمرار هذا التعاون التكاملي بما يخدم المسار الصحيح للدولة، من أجل تعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على هيبة القضاء.انتهى

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