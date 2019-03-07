الخدمات النيابية: شركات الاتصالات تحصل على ارباح خيالية..سنحقق بأسباب خدماتها الرديئة

2019/03/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في لجنة الخدمات النيابية، الخميس، ان شركات الاتصالات في العراق تحصل على ارباح خيالية، مبينا ان اللجنة ستحقق في اسباب تقديم هذه الشركات لخدمات رديئة.

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