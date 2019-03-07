الداخلية تعلن القبض على عصابة تزود الارهابيين بالعجلات المسروقة

2019/03/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الاجهزة الامنية في الموصل، من القاء القبض على عصابة متخصصة بتزوير ارقام السيارات واستخدامها للعمليات الارهابية في أيسر الموصل، حسبما اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى القت القبض على عصابة مكونة من ( 6) عناصر لديهم مرأب في المنطقة الصناعية في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

واضاف معن، ان "العصابة متخصصة بتفكيك العجلات غير المسقطة رسمياً والعجلات المتروكة في شوارع المدينة من مخلفات عمليات التحرير من عصابات داعش الارهابية".

وأوضح الناطق باسم الداخلية، ان "العصابة تقوم بإزالة أرقام شواصي العجلات وتغييرها بأرقام مزورة".



مبينا "مما يسمح باستخدام هذه العجلات في تنفيذ العمليات الإجرامية والإرهابية".

تحرير: عامر الشيباني

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