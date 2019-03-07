الحشد الشعبي: اعتداء مخمور لن يثنينا عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل منها

2019/03/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، ان اعتداء مخمور لن يثني قوات الحشد والاجهزة الامنية عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البلاد من دنسهم واجرامهم.

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