2019/03/07 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بياناً رسمياً، بفرض عقوبة على الارجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، وعلى ناديه أيضاً.وذكر “يويفا” عبر موقعه الرسمي، بانه “فرض غرامة مالية على سيميوني بقيمة 20 ألف يورو، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 38 ألف يورو على نادي أتليتكو مدريد”.وبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوروبي يعاقب سيميوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوروبي يعاقب سيميوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).