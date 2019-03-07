الكعبي: استهداف الحشد بمخمور يضع علامات استفهام بشأن غياب الجهد الإستخباري

2019/03/07 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن استهداف الحشد الشعبي في مخمور تضع الكثير من علامات الإستفهام بشأن غياب الجهد الإستخباري.

وفي بيان له قال الكعبي أنه دعا عدة مرات لمداهمة أماكن تواجد العدو وعدم التماهل مع البؤر الداعشية.

وانتقد الكعبي الجهات الأمنية المسؤولة عن عملية تنقل عناصر الحشد الشعبي، وعدها مخاطرة وهدرا للارواح.

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