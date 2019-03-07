الأولمبي يلاقي نظيره القطري وديا غدا و انتهاء أزمة التاشيرة

2019/03/07 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يخوض منتخبنا الأولمبي بكرة القدم في الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة امام نظيره القطري أولى مبارياته في معسكره المقام في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا للمشاركة في تصفيات المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية للمنتخبات الأولمبية التي ستضيفها العاصمة الإيرانية طهران في العشرين من الشهر الجاري.

وذكر المدير الفني للمنتخب عبد الغني شهد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان "الفريق سيخوض مباراة ثانية في معسكر الدوحة قبل شد الرحال الى طهران ستكون امام المنتخب السوري الشقيق الذي يعسكر ايضا في الدوحة حيث ستقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق للرابع عشر من الشهر الجاري".وأضاف شهد ان "مدرب حراس مرمى المنتخب عبد الكريم ناعم واللاعبين احمد عبد الرزاق وحسين مهدي سيلتحقون مساء اليوم بوفد المنتخب بعد تصحيح التأشيرات التي تحصلوا عليها في المرة الاولى وورد فيها اخطاء غير مقصودة".



وأشار الى ان "اللاعب مصطفى علي سيلتحق بصفوف الفريق من اجل عرضه على الأطباء المختصين في مستشفى اسبيتار لمعرفة مدى إصابته واتخاذ القرار فيما بعد بشأن بقائه من عدمه".وتابع ان "اللاعبين اريان ابراهيم ورياد رائد التحقا بصفوف الفريق وبإشرا تدريباتهما مع الفريق ، مبينا ان الفريق لم يكتمل عدده الى الان بانتظار التحاق لاعبي الزوراء والنفط نجم شوان ومصطفى محمد ووكاع رمضان".وأوضح شهد انه تلقى اتصالا من الأمين المالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الاله أكد فيه الأخير اهتمام اللجنة الكبير بهذا المنتخب وتوفير كل السبل التي من شانها إنجاح مهمته في التصفيات وصولا الى الهدف المرسوم وهو التاهل الى أولمبياد طوكيو ، شاكرا اهتمام عبد الاله ورفاقه في المكتب التنفيذي بالمنتخب .يشار الى ان منتخبنا الأولمبي سيلاقي نظيره اليمني في أولى مباريات المجموعة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على ان يلاقي نظيره التركمانستاني في الرابع والعشرين منه ويختتم مبارياته بمواجهة نظيره الإيراني في السادس والعشرين من الشهر ذاته.انتهى

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