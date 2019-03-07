الطيران التركي يدمر مواقع لـ”بي كا كا” شمالي العراق

2019/03/07 | 19:59

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{دولية: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن قيام سلاح الجو التركي بتدمير مواقع تابعة لمنظمة “بي كا كا”، بشمال العراق.وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} أن مقاتلات تركية شنت غارات على مواقع للمنظمة في منطقة سينات هفتنين.وأضاف البيان أن القصف الجوي دمر مواقع أسلحة ومخازن ومخابئ عائدة "بي كاكا".

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