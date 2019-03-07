عودة ميسي لصفوف منتخب الأرجنتين بعد ابتعاد 8 أشهر

2019/03/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أيلسندا في بطولة كأس العالم بموسكو يوم السبت.



تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الخميس، عودة قائده ليونيل ميسي إلى صفوف المنتخب أواخر مارس/أذار الحالي بعد ابتعاده عنه لمدة 8 أشهر.

ويعود اللاعب الأرجنتيني لخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد فنزويلا والمغرب، قبل ثلاثة أشهر من كأس كوبا أمريكا المقررة في البرازيل.وظهر اسم ميسي على لائحة اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين.

تقام المباراتين ضد فنزويلا في 22 الحالي في مدريد، والمغرب في 26 منه في مدينة طنجة (شمال).وكانت المباراة الأخيرة لنجم برشلونة مع الأرجنتين عندما خسرت أمام فرنسا 3-4 في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018.يحلم ميسي (31 عاما، 128 مباراة دولية و65 هدفا) بإحراز لقب كبير مع منتخب الألبيسيليستي وهو ما تنتظره أيضا الأرجنتين بأكملها.

فبينما يرفع “البرغوث” كؤوسا مع فريقه الإسباني برشلونة، يظل الوضع سيئا مع منتخب بلاده.وباستثناء اللقب الأولمبي عام 2008 في بكين مع المنتخب الأولمبي، لم يحرز اللاعب العالمي أي لقب مع المنتخب الأول.

وفشل ميسي في أربع مباريات نهائية مع المنتخب الأرجنتيني (مونديال 2014، وكوبا أمريكا 2007 و2015 و2016).وشهدت التشكيلة أيضا عودة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا والذي لم يلعب بدوره مع المنتخب الأرجنتيني منذ المونديال الروسي.

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