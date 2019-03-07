حقوق الانسان تعلن حصيلة تظاهرات البصرة

2019/03/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، اليوم الخميس، عن حصيلة الاحداث التي رافقت التظاهرات التي خرجت قرب مبنى الحكومة المحلية اليوم.وبحسب بيان صادر عن مكتب المفوضية اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه"تم اعتقال ٥ من المتظاهرين وإصابة ٣ من المتظاهرين واصابة ٢من المنتسبين الضباط خلال تظاهرة اليوم".

وحذر المكتب من"إهمال المطالب الشرعية للمتظاهرين"، مطالباً بـ"مراعاة لوائح حقوق الانسان وخصوصا في تطبيق قواعد فض الاشتباك اتجاه المتظاهرين"،

يذكر ان محافظة البصرة شهدت في وقت سابق من اليوم، تظاهرة رافقها تدخل للقوات الامنية لفضها.

تحرير: سارة رعد

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