فوتيل: حرب داعش لم تنته بعد وعدد من جنودنا سيبقون في سوريا

2019/03/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، "لا يزال بعيداً"، مبيناً أن "عدداً من جنودنا سيبقون في سوريا لأداء مهامهم وحماية مصالحنا".وقال فوتيل في كلمة أمام الكونغرس إن مسلحي "داعش"، لم يستسلموا بعد ومازالوا مستعدين للعودة إلى القتال، رغم القضاء على معاقلهم في سوريا. وأضاف "انحسار معاقل داعش، انجاز عسكري ضخم، ولكن انتهاء القتال ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدا، ومهمتنا لا تزال كما هي". وأوضح القائد الأمريكي، أن المسلحين الخارجين من الباغوز، آخر جيب لداعش، شرقي سوريا، لم ينكسروا ولم يقرروا الاستسلام.وتابع أن "عدداً من جنودنا سيبقون في سوريا لأداء مهامهم وحماية مصالحنا".وتأتي تصريحات فوتيل، على عكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 فبراير/شباط الماضي، عن إحكام القوات المدعومة من واشنطن في سوريا سيطرتها على 100 بالمائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة "داعش".

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