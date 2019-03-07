2019/03/07 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UMVnrbZY4g4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للفقير حق - عائلة ام سجاد - بغداد الزعفرانية 2019/3/7) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. للفقير حق - عائلة ام سجاد - بغداد الزعفرانية 2019/3/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).