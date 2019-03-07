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شاهد بالفيديو.. بغداد | تزايد النشاطات الارهابية .. والحكومة تتوقع ارتفاعها في المناطق الرخوة
2019/03/07 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: aciMfLxVPzM

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