وزير الامن الايراني :إحباط ثلاث عمليات ارهابیة غربي البلاد

2019/03/07 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزیر الامن الایراني محمود علوي احباط ثلاث عملیات تخریبیة لثلاث

خلایا ارهابیة غربي البلاد.علوي اشار في كلمة ألقاها في حشد من اهالي مدینة استارا ان الخلایا

الارهابیة یتم الكشف عنها وتفكیكها واحدة تلو اخرى وقد تم خلال الایام

الماضیة احباط عملیات تخریبیة من قبل ثلاث خلایا ارهابیة غرب البلاد

في ظل یقظة الشعب ورجال الامن.



وفي شان الحظر المفروض على بلاده من

قبل واشنطن اشار الوزیر الايراني الى ان العدو یسعى من خلال الحظر

ورفع الأسعار اثباط عزیمة الشعب وخفض حضوره في الساحات السیاسیة

والاجتماعیة، الا انه وفي ظل جهود المسؤولین فقد تمت السیطرة على

تبذبات العملة الصعبة.

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