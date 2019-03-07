شباب الميناء يتعادل مع البحري في الاطار الودي

2019/03/07 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعادل فريق شباب نادي الميناء لكرة القدم مع فريق النادي البحري الأول ، وذلك في المبارة الودية التي جرت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي البحري .وشهدت المباراة الودية إشراك مدرب فريق البحري كافة عناصره أمام العناصر الشابة للميناء ، وذلك ضمن عملية التحضيرات للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز .وابتدأ البحري اهداف […]

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