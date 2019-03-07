تعيين ابراهيم رئيسي رئيساً للسطة القضائية في ايران

2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وكالة "فارس" الايرانية، في خبر تابعته "الغدير"، ان "السيد علي الخامنئي أصدر اليوم مرسوماً عيّن بموجبه حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية".وأكد قائد الثورة الاسلامية على "ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة بكل قوة، بما يتناسب مع الخطوة الثانية للثورة الاسلامية للاربعين عاما القادمة، واعتبر أن المستوى الفقهي وتجربة ونزاهة رئيسي وامانته وفاعليته في مختلف المواقع والمناصب التي قدم فيها الخدمة، وسابقته المديدة في السلطة القضائية ومعرفته التامة بكل زواياها، هي من الاسباب لهذا التعيين".انتهى...س ح

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