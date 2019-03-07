المئات من اهالي الطوز يشيعون شهداءهم

2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع المئات من اهالي قضاء الطوز جنوب كركوك جثامين شهدائهم الذين سقطوا اثر كمين تعرضوا له ليلة امس على طريق مخمور الدبس شمال غرب كركوك .وشاركت في التشييع شخصيات سياسية وعسكرية بالقضاء.

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