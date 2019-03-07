2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، عن أعتقال واصابة 8 متظاهرين واثنين اخرين من منتسبي الشرطة .وذكر المكتب في بيان” انه تم اعتقال ٥ من المتظاهرين وإصابة ٣ من المتظاهرين واصابة ٢من المنتسبين الضباط”.واكد المكتب مطالبته بمراعاة لوائح حقوق الانسان خصوصا في تطبيق قواعد فض الاشتباك تجاه المتظاهرين محذرا من إهمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الأنسان في البصرة : أعتقال واصابة 8 متظاهرين واثنين اخرين من منتسبي الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الأنسان في البصرة : أعتقال واصابة 8 متظاهرين واثنين اخرين من منتسبي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).