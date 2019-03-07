الحشد الشعبي يدمر مضافتين لـ

2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الخميس، مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي على نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي على ضفاف نهر دجلة في قضاء الدور بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بذلك.وأضاف، انه تم العثور خلال عملية التدمير على عبوات ...

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