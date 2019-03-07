بالصور.. تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء الحشد المغدورين في الطوز

2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع اهالي قضاء طوزخورماتو، الخميس، الجثامين الطاهرة لشهداء الحشد الشعبي المغدورين الذي تعرضوا لحادثة إرهابية غادرة وجبانة في منطقة مخمور مساء امس الأربعاء.

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