2019/03/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البدء بتشغيل الخدمة التجريبية للمشروع الوطني للانترنت في بغداد

بغداد -

كلمة

بدأ المشروع الوطني للإنترنت بالشراكة مع وزارة الاتصالات

العراقية بمد الخدمة التجريبية في أول منطقة داخل العاصمة بغداد عبر

نصب الكابينة التي ستقدم الخدمة لـ2000 مستخدم.

وقالت وسائل إعلام محلية تابعها موقع كلمة

الإخباري إن هذه التجربة تعتبر هي الأولى من ناحية حجم

السعات التي سيقدمها المشروع للمستخدمين.

ونصب المشروع 32 عاموداً خلال صباح اليوم فقط، وسيصل العدد الى 186

عاموداً حتى منتصف الأسبوع المقبل والتي من خلالها سيتصل الخدمة

لألفي مستخدم.

وقال المتحدث بإسم المشروع الوطني للإنترنت مصطفى سعدون، في بيان

اطلع عليه موقع كلمة الإخباري أنه، "بالشراكة

مع وزارة الاتصالات نفذنا اليوم المنطقة رقم صفر في زيونة لتكون

المرحلة التجريبية التي من خلالها سننطلق إلى بقية مناطق العاصمة

بغداد وبقية المحافظات العراقية".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد عملية بث الإنترنت عبر الكابل

الضوئي الخاص بالمشروع الوطني للإنترنت إلى المستخدمين"، واعداً

المستخدمين بـ"الحصول على خدمة إنترنت تساوي 10 أضعاف ما يحصل عليه

المستخدم الآن".

وأشار سعدون إلى التعاون الذي تبذله وزارة الإتصالات العراقية في

تذليل العقبات أمام المشروع، وعبر عن أمله في أن تشهد الأيام

المقبلة حصول المشروع على الموافقات الأصولية لبدء تنفيذ بقية

المناطق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بتشغيل الخدمة التجريبية للمشروع الوطني للانترنت في بغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بتشغيل الخدمة التجريبية للمشروع الوطني للانترنت في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).