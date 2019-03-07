حقوق الإنسان: انتشال نحو 5 آلاف جثة من تحت أنقاض الموصل

2019/03/07 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أعداد الجثامين المنتشلة من تحت الأنقاض الموصل، منذ استعادة المدينة من تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش وحتى مطلع مارس/آذار الحالي، 4 آلاف و720 جثة.

وأوضح عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في بيان، أن "فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى انتشلت ألفين و666 جثة معلومة الهوية والبقية مجهولة الهوية".وأضاف أن بين الجثامين 851 تعود لأطفال معلومي الهوية في عموم المحافظة.



واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل من "داعش" في تموز 2017، إثر تسعة أشهر من الحرب الطاحنة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي على نطاق واسع.



وحولت الحرب أجزاء واسعة من المدينة، وخاصة المنطقة القديمة (غرب)، إلى أنقاض، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل لغاية الآن على رفع الأنقاض والجثث التي بقيت تحتها.



وقال الغراوي إن "خطر وجود العديد من الألغام والعبوات والمخلفات الحربية أدى إلى العديد من الحوادث، كما أنها تمثل عائقاً كبيراً أمام عودة العديد من العوائل إلى دورها".



وطالب الغراوي الحكومة العراقية برفع المخلفات الحربية، ووزارة الصحة بإكمال متطلبات فحص الحمض النووي وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية.



ولا تزال أعداد المدنيين الذين قتلوا خلال حرب الموصل غير معروفة، وتتراوح الأرقام المعلنة من مصادر مختلفة بين بضعة آلاف و20 ألفا.

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