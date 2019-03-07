بالوثيقة : بغداد توافق على رفع الصفة الادارية لناحية الفجر الى قضاء

2019/03/07 | 20:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعنلت وزارة التخطيط الاتحادية اليوم موافقتها على رفع الصفة الادارية لناحية الفجر شمالي ذي قار الى قضاء ضمن محافظة ذي قار .

وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن د

شبكة اخبار الناصرية:اعنلت وزارة التخطيط الاتحادية اليوم موافقتها على رفع الصفة الادارية لناحية الفجر شمالي ذي قار الى قضاء ضمن محافظة ذي قار .وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة ، فقد وافقت الوزارة اعتماد ( الفجر ) قضاءً في ذي قار بالرمز الاداري 33131 وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق.وبين ان الحدود الادارية للناحية ستكون من الشمال ناحية الموفقية في محافظة واسط ومن الجنوب والجنوب الشرقي قضاء قلعة سكر ومن الشرق محافظة ميسان ومن الغرب قضاء البدير في محافظة الديوانية .

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