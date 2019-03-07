2019/03/07 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوضحت رئيسة مركز الامارات للسياسات ابتسام الكتبي، اليوم الخميس، أن الامارات تريد العراق قوياً ومستقراً، لتعلق أمنه بأمن دول الخليج، على العكس من تركيا وايران اللتين تعتبران قوة العراق تهديداً لهما بسحب وصفها.وأضافت الكتبي خلال مشاركتها في ملتقى السليمانية الذي تنظمه الجامعة الأميركية في المحافظة برعاية مؤسسة “ناس”، أن “العراق لن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحثة اماراتية: الخليج يريد عراقاً قوياً..



تركيا وإيران تخشيان ذلك! NAS | موقع ناس الرسمي.

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