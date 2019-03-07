مارك زوكربيرج يعلن استراتيجية جديدة بشأن فيسبوك.. والسهم يتراجع 2%

2019/03/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ألقت الاستراتيجية الجديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بظلالها على أداء السهم ليفقد أكثر من 2% من قيمته في تعاملات اليوم الخميس.





وأعلن مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج" بالأمس استراتيجيته الجديدة بشأن مستقبل الشركة التي سيتم العمل بها في الفترة القادمة وذلك عبر مذكرة مكونة من 3 آلاف كلمة.





وتركز الاستراتيجية الجديدة على الخصوصية، حيث يقول "زوكربيرج" إن منصات الاتصالات التي تحمي الخصوصية سوف تصبح أكثر أهمية من المنصات المفتوحة اليوم.





ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن مستقبل الاتصالات سوف يتحول بشكل متزايد إلى الخدمات الخاصة والمشفرة، بحيث يمكن للأشخاص الوثوق بأن المراسلات ستبقى آمنة.





وقال زوكربيرج: "هذا هو المستقبل الذي آمل أن نساعد في تحقيقه"، لكن لا يزال الكثير من العمل في مراحله المبكرة.





وكانت فيسبوك تعرضت لفضائح تتعلق بالخصوصية في العام الماضي، ما أدى إلى ردود فعل عنيفة من جانب المستخدمين والمشرعين على حد سواء.





وأكد أن الخدمة الجديدة سوف تمنح الأولوية إلى أمن المستخدم وتشفير الاتصالات الخاصة.





وفي اليوم التالي للكشف عن هذه الاستراتيجية المتفائلة بشأن المستقبل، صرح مؤسس فيسبوك في مقابلة مع مجلة "وايرد" الأمريكية بأنه لا يزال يجهل كيف ستجني الاستراتيجية الجديدة المال.





وقال خلال المقابلة، إن التركيز على بناء الخدمة التي يريدها المستهلك يأتي في المقام الأول ثم التركيز بعد ذلك على جعله يتفاعل مع الأعمال ومن ثم التركيز على وسائل الدفع التي تساهم في نمو الأعمال.





واعترف زوكربيرج بأن وقف الوصول إلى معلومات المستخدم سوف تُشكل تحدياً عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل، لكنه في الوقت نفسه ذكر أنه ليس قلقاً للغاية حيث أن الشركة لا تستخدم الرسائل المرسلة في الوقت الحالي من خلال خدماتها لاستهداف الإعلانات.





وكانت فيسبوك تكسب المال عن طريق السماح للمعلنين باستهداف المستخدمين استناداً إلى المعلومات التي يشاركونها عن أنفسهم والأشياء التي يحبونها.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم فيسبوك بأكثر من 2% إلى 169.05 دولار.





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