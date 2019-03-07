تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع لأول مرة بـ5 أسابيع

2019/03/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأول مرة في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي.





وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 4.41% في الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 4.35% في الأسبوع السابق له.





وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 4.46% في الفترة نفسها من العام الماضي.





وذكرت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري هذا الأسبوع، إلا أنها تظل دون مستويات العام الماضي للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 3.83% في الأسبوع الجاري، مقابل 3.77% في الأسبوع الماضي.





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