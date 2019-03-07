امانة بغداد:رفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى اليرموك

2019/03/07 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد، الخميس، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى اليرموك غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى اليرموك والموضوعة منذ عام ٢٠٠٤”.

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