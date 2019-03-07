هل بدأت واشنطن بإعادة إنتاج

2019/03/07 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة تداعيات وأبعاد الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" ضد الحشد الشعبي في مدينة مخمور شمالي العراق، الذي أوقع عدداً من القتلى والجرحى.

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