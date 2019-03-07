خامنئي يعين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية

2019/03/07 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الخميس، إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية.

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