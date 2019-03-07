فوتيل: لا أعتقد أن الوقت مناسب للانسحاب من أفغانستان

2019/03/07 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر قائد القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية، جوزيف فوتيل، أن الوقت ليس مناسبا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أن أي قرار يتعلق بالانسحاب يجب أن يخضع للتشاور الكامل.

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