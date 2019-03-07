2019/03/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، ضم دنيس ناتالي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات والاستقرار، وأندرو بيك مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي، وستيفن فاغن، قنصل أمريكا لدى أربيل، وعدداً من المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية.

خلال اللقاء نقل الوفد الضيف تحيات وتقدير مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي إلى الرئيس بارزاني، مؤكدين أن نائب الرئيس الأمريكي يقدر عالياً حماية المكونات القومية والدينية في كوردستان، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

من جانبه عبر الرئيس بارزاني عن شكره لنائب الرئيس الأمريكي، كما أعرب عن تقديره لاهتمامه وحرصه تجاه المكونات القومية والدينية في العراق.

وفي ذات الاجتماع، تم بحث أوضاع النازحين والمناطق المحررة، وأجمع الجانبان على ضرورة عودة الأمن والاستقرار والخدمات إلى تلك المناطق، لتهيئة الأجواء لعودة النازحين إلى ديارهم وهم مطمئنون على مستقبلهم.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم تبادل الآراء حيال مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف في العراق والمنطقة.

كما كانت العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا محوراً من محاور الاجتماع، حيث أكد الجانبان على استمرار الاتصالات والتنسيق بينهما.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس بارزاني يتلقى رسالة من نائب الرئيس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس بارزاني يتلقى رسالة من نائب الرئيس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).