2019/03/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /الموانئ العراقية : استقبال سبع بواخر تجارية على ارصفة مينائي أم قصر

07/03/2019 20:14:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الخميس، عن استقباله سبع بواخر تجارية بحملات مختلفة على ارصفة مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي.

وذكر بيان لمدير عام الشركة المهندس صفاء عبد الحسين، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بتوجيه وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي استقبلت الموانئ الباخرة (SEVGI) وتحمل 1852طن انابيب رست على رصيف 19 والباخرة (NORDSPRING) والتي تحمل 374 حاوية رست على رصيف 20 والباخرة (JABAL ALI/3) تحمل 287 سيارة + 563 طن حمولة متنوعة رست على رصيف 21 وكذلك الباخرة (DAPHNE) تحمل 291 حاوية رست على رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي".

وأضاف أما "ميناء أم قصر الجنوبي فقد استقبل الباخرة (BARGE/DC-11) وتحمل 6708 طن كلنكر رست على رصيف 5 والباخرة (XPRESS KANGCHENJUNGA ) وتحمل 870 حاوية رست على رصيف 6 والباخرة (BARGE/SOUGAND-1) وتحمل 11000 طن كلنكر رست على رصيف 7".

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