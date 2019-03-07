افتتاح مركز للمراقبة في قضاء راوة

2019/03/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الدفاع العراقية مركزا للمراقبة في قضاء راوة التابع لمحافظة الانبار من اجل حفظ الامن والاستقرار و رصد تحركات المجاميع الإرهابية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية : ان قائد فرقة المشاة السابعة اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي افتتح مركزاً للمراقبة الذي أقامته اللجنة الأمنية في قضاء راوة لغرض حماية الاقضية من تسلل عناصر داعش الإرهابي ورصد تحركاتهم ومنعهم من الوصول إلى المدن وبمشاركة ومساعدة ضباط من الفوج الأول لواء المشاة 28 الفرقة السابعة.

وأضاف: ان المركز يحتوي على كاميرات مراقبة ذات دقة عالية تؤمن مسافات بعيدة وقريبة تم نصبها داخل المدينة وخارجها لمراقبة الطرق الرئيسية والأماكن الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار في الداخل ورصد تحركات المجاميع الارهابية على مسافات بعيدة الذين يختبئون في السهول والوديان.

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