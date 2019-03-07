الأهلي المصري يثق في خبرات لاعبيه لاجتياز عقبة فيتا كلوب الأفريقية

2019/03/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثق الأهلي المصري، أكثر أندية القارة تتويجا بالألقاب، في خبرات لاعبيه لاجتياز الظروف الصعبة عندما يلعب في ضيافة فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية في مباراة حاسمة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد سبع نقاط لكنه لا يتقدم سوى بثلاث نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قبل انطلاق الجولة الخامسة في دور المجموعات “صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز لأنه السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى دور الثمانية”.

وأضاف “خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية”.

ويعيش الأهلي حالة من التألق على المستوى المحلي وفاز في آخر تسع مباريات لينعش آماله في المنافسة على الدوري لكنه في المقابل يعاني خارج أرضه في أفريقيا.

وخسر الأهلي مرتين وتعادل مرة واحدة في ثلاث مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال كان آخرها الخسارة 1-صفر أمام سيمبا التنزاني الشهر الماضي رغم الفوز قبلها بأيام على الفريق ذاته 5-صفر في مصر.

وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي “سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية..



رغم الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد الرحلة الشاقة فضلا عن الظروف المناخية المختلفة وأرضية الملعب الصناعية وذلك من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة وحسم التأهل”.

وأضاف يوسف، الذي كان يتولى تدريب الأهلي عندما توج باللقب القاري للمرة الثامنة والأخيرة في 2013، أن الأهلي يحاول دائما الفوز سواء على أرضه أو خارجها.

وسيرحب الأهلي بعودة المغربي وليد أزارو من الإصابة لكنه سيفتقد حمدي فتحي لاعب الوسط الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب مشكلة عضلية.

وسيخوض الإسماعيلي المصري مواجهة صعبة على أرضه أمام فريق آخر من الكونجو الديمقراطية هو مازيمبي وسيلعب دون حضور مشجعين.

وكان شغب جماهير الإسماعيلي تسبب في استبعاده من المسابقة قبل أن يعود بعد الاستئناف ضد العقوبة لكنه يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة واحدة ويتأخر بثلاث نقاط عن الافريقي التونسي وست نقاط عن مازيمبي وتسع نقاط عن شباب قسنطينة الجزائري.

وانتهت عقوبة الاتحاد الأفريقي للإسماعيلي بخوض مباراة واحدة مشجعين لكن السلطات الأمنية رفضت حضور الجماهير أمام مازيمبي.

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