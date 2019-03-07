رسميًا ..ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين.. وسكالوني: مرحبا بعودتك من جديد

2019/03/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} رحّب ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الحالي بعودة النجم ليونيل ميسي من جديد لراقصي التانجو بعد فترة غياب طويلة، مؤكدًا بأن الجهاز الفني للمنتخب كان قد قرر عدم استدعاء اللاعب في المباريات الماضية.

وأعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين المستدعاة لمباراتي فنزويلا، والمغرب، ضمن لقاءات فترة التوقف الودّية، استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا في صيف هذا العام 2019.وعاد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني من جديد لقائمة منتخب الأرجنتين بعد فترة غياب طويلة، حيث كانت آخر مباراة قد شارك فيها النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده التانجو أمام منتخب فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم بنسخته الأخيرة التي أقيمت على الأراضي الروسية.ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، بينما سيلاقي المغرب في السادس والعشرين من نفس الشهر.وتحدث ليونيل سكالوني بعد إعلانه عن قائمة منتخب الأرجنتين التي ضمت 31 لاعبًا قائلاً “قرر الجهاز الفني للمنتخب عدم استدعاء ميسي في المباريات الماضية، والآن ليونيل قد عاد، ونحن نرحب به معنا من جديد".وأضاف “قمنا باستدعاء ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين، سنرى هل سيلعب ميسي في مباراة وحيدة أم اثنين، سأقوم باتخاذ هذا القرار فيما بعد”.انتهى

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