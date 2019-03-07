مصدر في شرطة نينوى يكشف ما تبقى من داعش في الموصل

2019/03/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف ضابط رفيع في في قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن ما تبقى من عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل، أفراداً وليس قيادات.

وقال المصدر الأمني في تصريح صحفي، "هناك تحركات بسيطة لعناصر في داعش يحاولون الاختباء بين المواطنين، لكن هؤلاء يتم الإبلاغ والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".وأضاف أن "ارهابيي داعش لا يجدون فرصة للقاء بعضهم، فهم لم يعودوا جماعات أو خلايا، بل أفراد مشتتون".وأشار إلى "محاولة الارهابيين لتجميع قواهم لكنهم لم يجدوا الفرصة".وتشهد مدينة الموصل بين فترة وأخرى خروقات أمنية وتفجيرات فيما تواصل القوات الأمنية ملاحقة خلايا داعش والمطلوبين.انتهى

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